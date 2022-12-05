“Волонтер“ за продаж “гуманітарних“ авто отримав умовний термін

На Львівщині суд визнав уродженця Запорізької області винним у продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ, і засудив його до 5 років позбавлення волі. Але покарання умовне, оскільки передбачено 2 роки випробувального терміну. Про це повідомив Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

“Волонтер“ за продаж “гуманітарних“ авто отримав умовний термін

Прокурори в суді довели, що засуджений влітку поточного року продав 4 автомобілі, ввезені до нашої країни як гуманітарну допомогу для ЗСУ. За їхній продаж він отримав понад 17 500 доларів. Покупців, як встановило досудове слідство, він шукав у Мережі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відправлення до місць позбавлення волі на строк від 5 до 7 років позбавлення волі. Також передбачається конфіскація майна.

“Волонтер“ за продаж “гуманітарних“ авто отримав умовний термін

Суд засудив "волонтера"на 5 років позбавлення волі із встановленням випробувального терміну 2 роки. За рішенням суду чотири автомобілі конфісковано в дохід держави на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше українців закликали зробити запас бензину та дизельного палива, оскільки взимку можливі перебої з їхніми постачаннями.


Максимов Віталій, Тудей





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