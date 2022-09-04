1200 "конячок" і швидкість 320 км/год: Maserati показала свій найпотужніший електрокар, фото та відео

Maserati презентувала тизер нового найпотужнішого зі своїх авто електрокара GranTurismo Folgore EV, який може розігнатися до 320 км/год.

П'ятихвилинний тизер GranTurismo Folgore EV опублікувала італійська автокомпанія Maserati на своєму каналі в YouTube.

Новий електрокар має покращений стиль, порівняно зі своїм попередником. Передні фірмові грати закриті не до кінця, з боків встановлені повітрозабірники, вентильований капот і світлодіодні фари на крилах, як у MC20. Позаду відсутні вихлопні труби, а на задньому бампері знаходиться зарядний порт.

Фото: carscoops.com

Усередині знаходиться кабіна 2+2 з біло-синьою оббивкою з еко-матеріалів, зокрема з переробленого нейлону. Панель приладів не видно, її покажуть уже на самій прем'єрі авто.

Батареї розташовані у центральному тунелі, щоб зменшити дорожній просвіт. Підключаючись до швидкого зарядного пристрою заряду батареї вистачатиме на 161 км пробігу за 10 хвилин.

Фото: carscoops.com

GranTurismo Folgore EV розганяється від нуля до 97 км/год за 2,6 секунди, а від нуля до 100 км/год - за 2,7 секунди. Крім того, що сама машина має завищену швидкість, як для електрокарів - 320 км/год, вона має три електродвигуни потужністю понад 1184 к.с. (883 кВт/1 200 л.с).

Фото: carscoops.com


Катерина Глянько, Апостроф





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