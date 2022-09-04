2022-09-04
Трагічно обірвалися життя 15-річної дівчинки та її тата на Одещині: у поліції показали кадри з місця НП
Внаслідок аварії в Одеському районі двоє людей загинули, ще двоє – знаходяться в лікарні.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Аварія сталася на 51 км траси Одеса-Рені в суботу, 3 вересня. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля «Daewoo» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою «Scania».
В результаті зіткнення загинули 37-річний кермувальник легковика та його 15-річна донька. Інші пасажири – 37-річна дружина та 12-річний син – зараз у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
Також повідомляється, що 32-річний водій вантажівки не постраждав.
Тарас Галушко, politeka.net