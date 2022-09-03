На Київщині небезпечна шахрайка “продавала“ тоннами бензин

На Київщині поліцейські затримали 28-річну жінку, яка шахраїла під час продажу великих партій бензину та дизельного палива. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.

За даними досудового слідства, у березні 2022 року фігурантка організувала шахрайську схему з продажу бензину та дизельного палива. Вона купувала великими партіями паливо, а потім продавала за зниженою ціною. Через деякий час шахрайка, отримавши передоплату, перестала передавати паливо покупцям.

Покупці, яким казали, що паливо продається за ціною, нижчою від ринкової, купували його тоннами, проте залишалися ні з чим. За попередніми даними слідства, фігурантка в такий спосіб обдурила понад 80 осіб на загальну суму понад 4 млн гривень.

Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 1, 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Фігурантці вже повідомили про підозру у скоєнні 83 злочинних епізодів. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове слідство триває. Поліція перевіряє причетність цієї жінки до скоєння аналогічних злочинів в інших областях України.

Тим часом, раніше стало відомо, що у Львівській області псевдоволонтери продали автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ.