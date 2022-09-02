ТОП-5 євроблях, які найчастіше купують українці у Польщі

У червні 2022 року в Україну з Польщі ввезли 34 200 б/в автомобілів, що майже в 6 разів більше, ніж у січні поточного року, повідомив Інститут досліджень авторинку. Найчастіше у Польщі українці купували Volkswagen Passat.

Зокрема, з Польщі у червні 2022 року в Україну ввезли 6 400 автомобілів Passat. Українці купували такий автомобіль за середньою ціною 2 059 доларів.

На другому місці знаходиться Volkswagen Golf (4 900). У Польщі середня вартість Гольфу зараз становить 1 585 доларів. На третьому місці знаходиться Skoda Octavia (3 900). Українці купували цю модель за середньою ціною 2111 доларів.

На четвертому місці знаходиться Renault Megane (2 920), у якого середня ціна в Польщі становить 1 791 долар. Замкнув п'ятірку євроблях, які найчастіше купують українці у Польщі, Renault Scenic (2 866). Його середня ціна – 1 617 доларів.

Слід зазначити, що 36,7% б/в автомобілів, ввезених з Польщі, належали до цінової категорії 1000-2000 доларів. 91,5% автомобілів з Польщі коштували менше ніж 5 000 доларів.

Нагадаємо, в Україні з квітня по 30 червня 2022 року можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах. З 1 липня розмитнення машин знову зробили платним.

Раніше повідомлялося, що при ввезенні в Україну автомобілів на іноземних номерах під розмитнення стане менше махінацій.