У Празі показали новий семимісний кросовер Skoda

У Празі компанія Skoda в "живу" показала новий концепт Skoda Vision 7S. На його базі чеський автогігант планує створити свій перший семимісний електричний кросовер.

Skoda Vision 7S є концептом великого електричного кросовера, в який може поміститися 7 осіб (у тому числі дитина в окремому кріслі).

Цей концепт показує новий підхід Skoda до дизайну. У такому напрямку дизайну тепер створюватимуть усі свої автомобілі чеський автовиробник. При цьому збережуться основні характеристики Skoda, які відрізняють її автомобілі від моделей інших автовиробників. Це, перш за все, просторий салон та місткий багажник.

Здається, що у семимісного Vision 7S не має бути просторого салону. Проте це так і є. Салон справді досить просторий. До того ж чеські інженери вигадали одну цікаву "фішку", яка дає водію та пасажирам ще більше простору.

Справа в тому, що цей концепт має спеціальний режим "relax". При його активації прямокутне кермо і приладова панель зсуваються, а передні сидіння можна повернути всередину і при необхідності відкинути. Так водієві та пасажирам зручно відпочивати та дивитися, наприклад, фільми, на панелі приладів, яка в режимі "relax" повертається вертикально.

До речі, ця 14,6-дюймова панель приладів майже найбільша з усіх, які можна зустріти зараз на серійних автомобілях. Більше дисплей тільки у BMW 7 серії.

Skoda на основі концепту Vision 7S планує створити новий великий електричний кросовер. У продажу він з'явиться у 2025 чи 2026 році. Запас ходу в нього становитиме 600 км.

Нагадаємо, в Індії компанія Skoda розпочала випускати новий бюджетний седан. Він називається Skoda Slavia.