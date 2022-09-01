Volkswagen представив новий кросовер

У Китаї компанія Volkswagen офіційно представила свій абсолютно новий кросовер Volkswagen Tavendor. Його випускатимуть з осені 2022 року на спільному підприємстві з китайською корпорацією FAW.

Довжина Tavendor складає 4936 мм, ширина – 2015 мм, висота – 1756 мм, а колісна база – 2980 мм. Тобто за своїми розмірами він розташовується на сходинку нижче за позашляховик Talagon і практично є аналогом кросовера Teramont X.

Цей кросовер отримав красивий сучасний дизайн з вузькими світлодіодними фарами і задніми ліхтарями, схожими на задні ліхтарі електричних моделей Volkswagen ID.

Салон Tavendor виконаний у такому самому стилі, як салони всіх нових електромобілів, побудованих на електричній платформі MQB Evo. У салоні є великий цифровий дисплей та великий дисплей інформаційно-розважальної системи.

Під капотом знаходиться 2,0 л бензиновий двигун TSI потужністю 186 і 220 к.с., який працює разом з семиступінчастим роботом із двома зчепленнями. Як опція буде пропонуватися повний привід 4Motion.

Volkswagen пропонуватиме покупцям Volkswagen Tavendor у двох комплектаціях – базовій та R-Line. Коштуватиме він приблизно 45 000 доларів.

Раніше стало відомо, скільки насправді коштуватиме Volkswagen ID.2.