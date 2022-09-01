Дизайнери показали новий кросовер Renault Grand Austral

Компанія Renault у 2023 році почне продавати новий великий кросовер Renault Grand Austral, який буде подовженою версією кросовера-купе Renault Austral. Дизайнери французького видання L'argus показали на рендерному зображенні, як приблизно виглядатиме перший семимісний кросовер компанії Renault.

Дизайнери показали новий кросовер Renault Grand Austral

На даний момент у Renault немає конкурента таким великим кросоверам, як Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan Allspace або Skoda Kodiaq. Однак у 2023 році ситуація зміниться, коли з'явиться Renault Grand Austral.

Довжина семимісного Austral складе 4,71 м. У нього колісна база буде приблизно на 7 см довшою, а задній звіс збільшиться на 13 см у порівнянні зі стандартним Austral. Судячи з рендерного зображення і з шпигунських фотографій, що раніше потрапили в Інтернет, зовні Grand Austral не сильно відрізнятиметься від стандартної версії. Навіть задні двері та задні ліхтарі матимуть схожий дизайн.

Дизайнери показали новий кросовер Renault Grand Austral

Салон у цих кросоверів теж буде практично однаковим, включаючи й високотехнологічну панель приладів. Ось тільки Grand Austral матиме третій ряд сидінь. У лінійці двигунів різниці також не буде.

Слід зазначити, що Renault Grand Austral – це ще не офіційна назва першого семимісного кросовера в лінійці Renault. Він може отримати іншу назву, наприклад Espace або Koleos.

Дизайнери показали новий кросовер Renault Grand Austral

Нагадаємо, раніше Renault представив свій новий бюджетний кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





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