На лобовому склі вже не потрібно кріпити мітку про проходження техогляду

В Україні до кінця дії військового стану дозволили не розміщувати радіочастотну мітку (RFID) праворуч вгорі на лобовому склі транспортного засобу, який підлягає обов'язковому техогляду. Відповідну Постанову №944 вже прийняв Кабінет міністрів.

Ця пільга діятиме в нашій країні протягом трьох місяців після скасування військового стану, який запровадили у лютому 2022 року у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.

Крім того, суб'єкти проведення обов'язкового технічного огляду ТЗ можуть використовувати бланки протоколів перевірки техогляду до повного їх використання.

Нагадаємо, в Україні планували у 2022 році знову запровадити обов'язковий технічний огляд легкових автомобілів, який скасували у 2011 році. Однак через повномасштабне вторгнення російських військ цього нововведення, судячи з усього, не буде. Обов'язковий техогляд легкових автомобілів пропонувалося проводити кожні 2 роки, під час реєстрації або перереєстрації автомобіля, зміни його власника, переобладнанні.

Наразі в Україні обов'язковий техогляд проходять вантажівки, автобуси, комерційний транспорт. Процес техогляду фіксують на фото. За порушення порядку техогляду ТЗ передбачається штраф.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть запровадити безкоштовне розмитнення автомобілів для деяких громадян.