В Україні критикують розмитнення авто через “Дію“: потрібно доопрацювати

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів та дилерів вважає, що розмитнення автомобілів через мобільний додаток "Дія", у тому вигляді, в якому його хоче запровадити уряд, має кілька недоліків і може навіть завдати шкоди державному бюджету. Про це повідомив AUTO-Consulting.

В Україні критикують розмитнення авто через “Дію“: потрібно доопрацювати

Зокрема, стверджується, що законопроекти №7466 та 7468, які зареєстрували в українському парламенті влітку 2022 року, не відповідають деяким правилам Світової організації торгівлі та не відповідають зобов'язанням по екологічним стандартам, які взяла на себе Україна під час підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Крім того, якщо законопроекти №7466 та 7468 народні депутати Верховної Ради затвердять у існуючому вигляді, то знизяться надходження до Державного бюджету від розмитнення транспортних засобів.

Також у цьому випадку українці частіше ввозитимуть з-за кордону автомобілі у віці від 5 до 15 років, а після закінчення війни Україна буде непривабливою для інвесторів по автомобільному ринку.

Асоціація також вважає, що деякі нововведення, які пропонують проекти законів №7466 та 7468, є необґрунтованими. Наприклад, звільнення від мита деяких категорій ТЗ.

Загалом Асоціація пропонує народним депутатам ВР не поспішати затверджувати вищезгадані законопроекти, а спочатку їх доопрацювати. Як відреагували автори законопроектів на цю пропозицію – нам поки що не відомо.

В Україні критикують розмитнення авто через “Дію“: потрібно доопрацювати

Автори вищезгаданих законопроектів пропонують запровадити нову схему розмитнення - через додаток "Дія" і не брати до уваги вартість автомобіля.

Формула вартості розмитнення автомобілів залежатиме від віку, типу та об'єму двигуна й ексклюзивності ТЗ. Власник автомобіля платитиме акциз та податок на додану вартість.

Очікується, що це допоможе подолати корупцію на митниці та знизити вартість розмитнення автомобілів на іноземних номерах (на 30% за 5 років). Якщо зараз за розмитнення Audi A3 2006 року випуску з 2,0-літровим дизельним мотором потрібно заплатити 143 500 гривень, то за новою схемою – чи не вдвічі менше (80 132 гривні). Саме розмитнення машин через "Дію" займе близько 10 хвилин.

Тестовий калькулятор вартості розмитнення євроблях, до речі, вже є на сайті www.rozmytnennia.diia.gov.ua.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тепер під час ввезення всіх автомобілів на іноземних номерах під розмитнення потрібно вносити фінансову гарантію. Вона еквівалентна повній вартості розмитнення автомобіля.


Максимов Віталій, Тудей





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