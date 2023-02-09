В Україні критикують розмитнення авто через “Дію“: потрібно доопрацювати

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів та дилерів вважає, що розмитнення автомобілів через мобільний додаток "Дія", у тому вигляді, в якому його хоче запровадити уряд, має кілька недоліків і може навіть завдати шкоди державному бюджету. Про це повідомив AUTO-Consulting.

Зокрема, стверджується, що законопроекти №7466 та 7468, які зареєстрували в українському парламенті влітку 2022 року, не відповідають деяким правилам Світової організації торгівлі та не відповідають зобов'язанням по екологічним стандартам, які взяла на себе Україна під час підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Крім того, якщо законопроекти №7466 та 7468 народні депутати Верховної Ради затвердять у існуючому вигляді, то знизяться надходження до Державного бюджету від розмитнення транспортних засобів.

Також у цьому випадку українці частіше ввозитимуть з-за кордону автомобілі у віці від 5 до 15 років, а після закінчення війни Україна буде непривабливою для інвесторів по автомобільному ринку.

Асоціація також вважає, що деякі нововведення, які пропонують проекти законів №7466 та 7468, є необґрунтованими. Наприклад, звільнення від мита деяких категорій ТЗ.

Загалом Асоціація пропонує народним депутатам ВР не поспішати затверджувати вищезгадані законопроекти, а спочатку їх доопрацювати. Як відреагували автори законопроектів на цю пропозицію – нам поки що не відомо.

Автори вищезгаданих законопроектів пропонують запровадити нову схему розмитнення - через додаток "Дія" і не брати до уваги вартість автомобіля.

Формула вартості розмитнення автомобілів залежатиме від віку, типу та об'єму двигуна й ексклюзивності ТЗ. Власник автомобіля платитиме акциз та податок на додану вартість.

Очікується, що це допоможе подолати корупцію на митниці та знизити вартість розмитнення автомобілів на іноземних номерах (на 30% за 5 років). Якщо зараз за розмитнення Audi A3 2006 року випуску з 2,0-літровим дизельним мотором потрібно заплатити 143 500 гривень, то за новою схемою – чи не вдвічі менше (80 132 гривні). Саме розмитнення машин через "Дію" займе близько 10 хвилин.

Тестовий калькулятор вартості розмитнення євроблях, до речі, вже є на сайті www.rozmytnennia.diia.gov.ua.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тепер під час ввезення всіх автомобілів на іноземних номерах під розмитнення потрібно вносити фінансову гарантію. Вона еквівалентна повній вартості розмитнення автомобіля.