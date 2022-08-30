Suzuki розробляє бюджетний електрокар за допомогою Toyota

Компанія Suzuki розробляє компактний електромобіль за допомогою Toyota, який призначений головним чином для Індії. У продажу він з'явиться у 2025 році.

Suzuki та Toyota вже давно співпрацюють між собою, наприклад, обмінюючись технологіями. Вони на одній платформі побудували нові кросовери Suzuki Grand Vitara та Toyota Urban Cruiser Hyryder.

Наразі Suzuki на новій електричній платформі Toyota створює невеликий електромобіль. Це буде доступний електрокар, оскільки він призначений для Індії. Не виключено, що він з'явиться й в інших країнах.

На даний момент подробиць про цю новинку дуже мало. Ще навіть не відома її назва. Передбачається, що йдеться про кросовер. Він з'явиться у продажу у 2025 році. Відомо також, що на новій платформі Toyota можуть збудувати одразу кілька нових електрокарів.

Нагадаємо, нещодавно компанія Suzuki оголосила про інвестиції у розмірі 1,37 млрд доларів у виробництво електромобілів у Гуджараті, Індія. У цій країні Suzuki не має популярного електромобіля. На індійському ринку в сегменті машин із електричною силовою установкою лідирує Tata Motors. Зважаючи на все, боси Suzuki хочуть, щоб їхня компанія лідирувала в цьому сегменті.

Раніше повідомлялося, що Suzuki випустила бюджетний хетчбек за 5000 доларів.