Верховна Рада готується покласти край "бізнесу" автошкіл: майбутні водії зможуть зекономити на хабарях та послугах цих закладів

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про прийняття за основу законопроєкту №7354 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами". Згідно із законодавчою ініціативою, майбутні водії зможуть самі вивчати теорію водіння транспортних засобів, без автошколи.



Цікаво виглядає аргументація такої ініціативи, яка відображена в пояснювальній записці до проєкту.

"Під час проведення контролю все частіше трапляються випадки порушення посадовими особами таких закладів (автошкіл) порядку підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що затверджений постановою КМУ від 20.05.2009 № 487. Не рідкі випадки, коли особа взагалі не відвідує навчання, а лише формально зарахована до автошколи, сплачуючи за нього немалі кошти", - йдеться в документі.

У цьому зв'язку, депутати хочуть допускати до складання іспитів осіб, які не відвідували автошколу, а зміст навчальної програми опанували самостійно.

Порядок самопідготовки водіїв транспортних засобів буде визначатися Кабінетом Міністрів України.

І хоча депутати вже готові ухвалити дану ініціативу, зауваження до неї висловили в Головному науково-експертному управлінні ВР.

"Виникають певні сумніви щодо можливості запровадження самопідготовки, наприклад, для водіїв таких транспортних засобів, як колісні трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, автомобілі з причепами або напівпричепами, та призначені для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів, автобуси, трамваї і тролейбуси. Виникає також питання: чи існують обмеження на здійснення самопідготовки у частині керування відповідними транспортними засобами? Тому, на нашу думку, законом мають визначатись конкретні категорії транспортних засобів, щодо яких може здійснюватися самопідготовка. Логічно також поставити питання щодо наявності та доступності для широкого загалу необхідних навчальних матеріалів для забезпечення належної якості самопідготовки», - зазначає ГНЕУ.

Крім того, в науково-експертному управлінні радять віддати на самоосвіту лише теоретичну підготовку.

"На нашу думку, наведені вище приписи проєкту доцільно доопрацювати у частині визначення предмета самопідготовки, яка має стосуватися виключно теоретичної частини – знання вимог і норм правил дорожнього руху", - йдеться у висновку.

Втім, як випливає з аргументації депутатів, вони передусім стурбовані не якістю підготовки водіїв, а корупційними чинниками, які супроводжують цей процес.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 29 серпня розглянув даний проєкт та рекомендував ухвалити його за основу.

"Удосконалюється державний контроль у сфері підготовки та допуску водіїв до керування задля зменшення корупційних ризиків під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, проведення державної акредитації закладів (автошкіл), складання теоретичних та практичних іспитів тощо", - мотивувати в Комітеті.

А загалом проєкт розроблений "з метою запровадження адміністративної відповідальності за порушення посадовими особами закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та посадових осіб, зокрема територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України, під час проведення державної акредитації таких закладів (автошкіл), атестації їх спеціалістів та допуску осіб до керування транспортними засобами (прийняття теоретичного та практичного іспитів, оформлення або видачі посвідчення водія)".