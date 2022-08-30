Сьогодні з українських портів вийшли одразу шестеро суден із зерном

Серед них друге зафрахтоване ООН судно для допомоги населенню Ємену

З українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушило одразу шість суден з українським зерном, повідомили в Мінінфраструктури. Всього кораблі SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA перевозять 183 тисячі тонн української агропродукції.

Вказано, що KARTERIA – це вже друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену, де від голоду страждають 16 млн людей. На його борту перебуває 37,5 тисяч тонн пшениці.

У Мінінфраструктури зазначили, що за час реалізації зернової ініціативи, з українських портів вийшло вже 61 судно.

«Менш ніж за місяць роботи Ініціативи ми експортували майже півтора мільйона тон агропродукції і це досить значний результат. Утім, ми маємо вийти на 100-150 суден на місяць і загальною пропускною здатністю 5 мільйонів тонн на місяць з трьох портів Великої Одеси… Ми розуміємо свою глобальну місію та відповідальність перед країнами, яким потрібне українське продовольство. Караван, який вийшов сьогодні — черговий крок України назустріч цивілізованому світу», – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.





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