2022-08-29
В Україні почався ріст цін на паливо, про який попереджали експерти: які прогнози
Дизпаливо здорожчало вперше за останні 60 днів.
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Вперше за два місяці в Україні зросла гуртова ціна на пальне. Про це повідомляє
«Дизельне пальне за тиждень зросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) і торгувались в середньому по 46,25 грн/л», – йдеться у повідомленні.
Загалом, в залежності від регіону, ціни на дизель коливалися від 43 до 49 грн/л.
Зазначається, що це перше підвищення гуртових цін за останні 60 днів.
Підвищення гуртової ціни на дизель пояснюється сезонним збільшенням попиту, про що попереджали експерти.
Лія Ільченко, ZN.ua