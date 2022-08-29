В Україні почався ріст цін на паливо, про який попереджали експерти: які прогнози

Вперше за два місяці в Україні зросла гуртова ціна на пальне. Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

«Дизельне пальне за тиждень зросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) і торгувались в середньому по 46,25 грн/л», – йдеться у повідомленні.

Загалом, в залежності від регіону, ціни на дизель коливалися від 43 до 49 грн/л.

Зазначається, що це перше підвищення гуртових цін за останні 60 днів.

Підвищення гуртової ціни на дизель пояснюється сезонним збільшенням попиту, про що попереджали експерти.