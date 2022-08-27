ТОП-5 найпопулярніших нових гібридних авто в Україні

Українці у І півріччі 2022 року купили 9 000 гібридних автомобілів, що на 19% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Серед нових гібридів українці найчастіше купували Toyota Prius.

ТОП-5 найпопулярніших нових гібридних авто в Україні

Зокрема, з січня по червень 2022 року в Україні продали 444 нових гібридних автомобіля Toyota Prius. Ця модель, як і раніше, ось уже багато років поспіль, є одним із лідерів у сегменті автомобілів з повноцінною гібридною силовою установкою. Prius також найчастіше привозять з уживаних гібридних машин з-за кордону.

На другому місці – Ford Fusion, на користь якого свій вибір зробили 326 українців. Третє місце посів Ford C-Max (213).

Замкнули п'ятірку найпопулярніших нових гібридів серед українців люксовий середньорозмірний кросовер Lexus RX та компактний кросовер Toyota RAV-4.

ТОП-5 найпопулярніших нових гібридних авто в Україні

В Україні зараз гібридний Toyota RAV-4 коштує 1 271 226 гривень. Загальна потужність його гібридної силової установки складає 218 к.с. Витрата палива – 4,7 л на 100 км шляху.

Крім того, українці часто купують такі нові гібридні автомобілі: Toyota Camry, Chevrolet Volt, Hyundai Sonata, Honda Civic і Kia Optima. Загалом із продажу нових гібридних машин в Україні лідирує компанія Toyota. Вона займає 52% цього ринку.

Раніше стало відомо, що в Україні хочуть збільшити штрафи за перевищення швидкості.


Максимов Віталій, Тудей





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