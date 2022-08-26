У грудні дебютує Toyota Innova Hycross

Компанія Toyota у грудні 2022 року офіційно представить свій новий вседорожній мінівен Toyota Innova Hycross. Його продажі почнуться у січні 2023 року.

У грудні дебютує Toyota Innova Hycross

Innova Hycross побудований на глобальній платформі TNGA-C (або GA-C). На цій же платформі, до речі, створено Toyota Corolla поточного покоління. Довжина Innova Hycross складає 4,7 метра, а колісна база – 2850 мм. Тобто ця новинка трохи більша, ніж Innova Crysta.

Потрібно відзначити, що Innova Hycross стала першою Innova, яка відмовилася від рамної конструкції на користь модернізованої монококової конструкції. У цього вседорожнього мінівена привід передній, а не задній, як у попередніх моделей Innova.

У грудні дебютує Toyota Innova Hycross

Innova Hycross отримала такий самий стиль дизайну, як усі нові моделі компанії Toyota, наприклад, як кросовер Corolla Cross. Вона оснащується гібридним 2,0 л бензиновим двигуном та новою системою Toyota Hybrid.

Toyota офіційно представить нову Toyota Innova Hycross у грудні 2022 року. Незабаром після цього почнуться її продажі. Скільки коштуватиме такий автомобіль – ще не відомо.

Нагадаємо, раніше в Інтернеті показали Toyota Camry нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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