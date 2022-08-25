Митниця посилить контроль за достовірністю вартості євроблях

Митниця планує посилити заходи, спрямовані на підвищення достовірності декларування товарів, зокрема автомобілів, які ввозяться в Україну. Про це йшлося на нараді з митницями, яку провів заступник голови Митної служби України Сергій Звягінцев.

Зокрема, на нараді обговорили питання посилення контролю за декларуванням товарів, що ввозяться в Україну, у тому числі застосування заходів митно-тарифного регулювання, правильності класифікації та визначення митної вартості товарів.

Слід зазначити, що українські митники часто завищують вартість автомобілів на іноземних номерах, що ввозяться під розмитнення. Якщо митники вважають, що заявлена вартість автомобіля менша за справжню ціну, то вони мають видати автомобілісту письмове рішення про коригування вартості із зазначенням причин. Якщо автовласник погоджується з таким рішенням, то в нього є 10 днів на подання нової декларації.

Якщо водій не погоджується з рішенням митників, він може сплатити платежі за раніше заявленою ціною, а також внести відповідну грошову заставу. Після оплати митниця зобов'язана випустити автомобіль у вільний обіг.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що планується введення розмитнення автомобілів на іноземних номерах через додаток "Дія". Цей процес триватиме не більше 10 хвилин.