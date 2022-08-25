Daihatsu представив бюджетний кей-кар у стилі кросовера

У Японії компанія Daihatsu представила кей-кар Daihatsu Tanto FunCross, у якому помітні риси кросовера. Такі автомобілі зараз дуже популярні на японському ринку.

Daihatsu представив бюджетний кей-кар у стилі кросовера

Daihatsu Tanto FunCross отримав велику радіаторну решітку в стилі Lexus, захисні пластини, нові світлодіодні фари, новий бампер, обробку хромом, нові легкосплавні колісні диски, рейлінги на даху.

Слід зазначити, що Tanto FunCross – це не перший кей-кар з елементами дизайну в стилі кросоверів. Компанії Suzuki та Mitsubishi вже продають у Японії такі автомобілі. Довжина цього автомобіля становить 3395 мм, ширина – 1475 мм, а висота – 1775 мм.

Daihatsu представив бюджетний кей-кар у стилі кросовера

У салоні з'явилися яскраві акценти, багажник та спинки задніх сидінь оброблені водонепроникним розчином. Цифрова панель приладів і 9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи такі ж, як у стандартного Tanto.

Tanto FunCross оснащується трициліндровим двигуном об'ємом 658 куб. см. Його потужність – 52 к.с. без наддуву або 64 к.с. із турбонаддувом. Коробка передач – CVT. Привід – передній чи повний.

Daihatsu представив бюджетний кей-кар у стилі кросовера

Стандартний Daihatsu Tanto в Японії в базовій комплектації коштує 9 072 долара. Версія Tanto FunCross, звичайно, коштуватиме дорожче, але скільки конкретно – поки що не відомо.

Daihatsu представив бюджетний кей-кар у стилі кросовера

Раніше стало відомо, скільки часу займе розмитнення автомобілів на іноземних номерах через додаток "Дія".


Максимов Віталій, Тудей





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