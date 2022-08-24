В Інтернеті активізувалися автомобільні шахраї

Судячи з повідомлень поліції, в Україні останнім часом активізувалися шахраї, які в Інтернеті "продають" неіснуючі автомобілі. Тільки у Тернопільській області останнім часом відкрили два кримінальні провадження за фактами шахрайства при продажу машин, повідомив Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

В Інтернеті активізувалися автомобільні шахраї

Так, мешканець Кременецького району знайшов сайт із оголошеннями про продаж автомобілів з Європи. Продавець заявив, що приганяє необхідні моделі авто із Європи за певну оплату. Покупець здійснив передплату на термінал у розмірі 900 доларів. Після цього продавець перестав виходити на зв'язок.

Ще один мешканець Тернопільської області також знайшов в Інтернеті оголошення про продаж автомобілів з Європи. Він домовився з продавцем про оплату та переказав йому завдаток у розмірі 20 000 гривень. Шахрай через деякий час передзвонив йому та повідомив, що потрібні ще 40 000 гривень. Покупець переказав і ці гроші.

В Інтернеті активізувалися автомобільні шахраї

Через два дні шахрай зателефонував утретє і заявив, що нібито виникли труднощі при перетині кордону і потрібно заплатити всю суму за автомобіль та доставку. Покупець знову переказав гроші. Після цього продавець перестав виходити на зв'язок. Він привласнив 190 000 гривень.

За фактами шахрайств слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. Ведеться розшук зловмисників.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як зробити так, щоб не обдурили на АЗС.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофиЗіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи
Мешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУМешканці Запоріжжя продавали автомобілі, призначені для ЗСУ
Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаромМолодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром
Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігуЕксперти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу
"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Киян попередили про “паркувальників“-шахраївКиян попередили про “паркувальників“-шахраїв
Шахраї придумали новий спосіб автопідставиШахраї придумали новий спосіб автопідстави
Як не стати жертвою шахраїв при купівлі б/в автомобіляЯк не стати жертвою шахраїв при купівлі б/в автомобіля
Водіїв попередили про появу в Україні нових шахраївВодіїв попередили про появу в Україні нових шахраїв
Як працюють автомобільні дилерські центри під час війни в УкраїніЯк працюють автомобільні дилерські центри під час війни в Україні
Українцям назвали найнадійніші автомобільні марки з Китаю
Последние новости
Подгружаем последние новости