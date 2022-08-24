В Інтернеті активізувалися автомобільні шахраї

Судячи з повідомлень поліції, в Україні останнім часом активізувалися шахраї, які в Інтернеті "продають" неіснуючі автомобілі. Тільки у Тернопільській області останнім часом відкрили два кримінальні провадження за фактами шахрайства при продажу машин, повідомив Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Так, мешканець Кременецького району знайшов сайт із оголошеннями про продаж автомобілів з Європи. Продавець заявив, що приганяє необхідні моделі авто із Європи за певну оплату. Покупець здійснив передплату на термінал у розмірі 900 доларів. Після цього продавець перестав виходити на зв'язок.

Ще один мешканець Тернопільської області також знайшов в Інтернеті оголошення про продаж автомобілів з Європи. Він домовився з продавцем про оплату та переказав йому завдаток у розмірі 20 000 гривень. Шахрай через деякий час передзвонив йому та повідомив, що потрібні ще 40 000 гривень. Покупець переказав і ці гроші.

Через два дні шахрай зателефонував утретє і заявив, що нібито виникли труднощі при перетині кордону і потрібно заплатити всю суму за автомобіль та доставку. Покупець знову переказав гроші. Після цього продавець перестав виходити на зв'язок. Він привласнив 190 000 гривень.

За фактами шахрайств слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. Ведеться розшук зловмисників.

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