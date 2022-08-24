Шпигуни показали новий BMW X6 M у мінімальному камуфляжі

BMW тестує у Німеччині оновлений BMW X6 M у мінімальному камуфляжі. Фотошпигуни помітили цю новинку під час тестів на треку Нюрбургрінг.

Шпигуни показали новий BMW X6 M у мінімальному камуфляжі

У оновленого BMW X6 M замасковано передню частину. В іншому камуфляжу практично немає. Це означає, що офіційна прем'єра нового X6 M відбудеться вже незабаром.

Судячи з шпигунських фотографій, сильних змін у дизайні "зарядженого" баварського кросовера не сталося. Однак деякі зміни таки є, і про них потрібно розповісти окремо.

Шпигуни показали новий BMW X6 M у мінімальному камуфляжі

Цей кросовер отримав нову радіаторну решітку і нові фари (вони вужчі, ніж у моделі попереднього року випуску). Також дещо змінився передній бампер. А ось позаду, схоже, жодних змін немає. У всякому разі, у тестового автомобіля задня частина така сама, як у моделі поточного року випуску.

Панель приладів закрита камуфляжем. Це означає, що оновлений X6 M, мабуть, отримав нову інформаційно-розважальну систему. Будуть, мабуть, й інші зміни в салоні.

BMW X6 M, як і раніше, буде оснащуватися 4,4 л двигуном. Його потужність у стандартній комплектації складає 600 к.с., а у версії Competition – 617 к.с.

Шпигуни показали новий BMW X6 M у мінімальному камуфляжі

Раніше стало відомо, що BMW удосконалила механічну коробку передач.


Максимов Віталій, Тудей





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