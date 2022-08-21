Понад 30 людей загинули в двох ДТП в Туреччині

Щонайменше 32 людини загинули під час двох масштабних ДТП на південному сході Туреччини в суботу, 20 серпня, повідомляють турецькі ЗМІ.

Шістнадцять людей, у тому числі працівники служби порятунку та журналісти, загинули, коли автобус врізався у у карету швидкої допомоги та автівки журналістів і рятувальників, які працювали на місці іншого ДТП біля міста Газіантеп, пише CNN Turk . Ще 20 осіб отримали поранення та отримали допомогу.

"Близько 10:45 сьогодні вранці тут розбився пасажирський автобус", - повідомив регіональний губернатор південно-східної провінції Газіантеп Давут Гюль, інформує ZN.ua .

Він розповів, що поки пожежна бригада, медиків та рятувальник реагували на аварію, інший автобус розбився майже на тому ж місці — він скотився на це місце аварії і зачепив рятувальників і поранених на землі.

Ще одна схожа автопригода трапилась у турецькій Мардіні. Як повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін, шістнадцять людей загинули, ще 29 отримали поранення внаслідок подвійної ДТП. При цьому вісім поранених перебувають у критичному стані, пише DailySabah .

Спочатку автомобіль з несправним гальмом перекинувся на трасі Тарсус – Адана – Газіантеп та спричинив ДТП. Невдовзі пасажирський автобус врізався у натовп та групу швидкого реагування, що прибула на місце події.