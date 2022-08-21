Понад 30 людей загинули в двох ДТП в Туреччині

Обидві аварії стались на місці інших дорожніх пригод.

Понад 30 людей загинули в двох ДТП в Туреччині
© Daily Sabah

Щонайменше 32 людини загинули під час двох масштабних ДТП на південному сході Туреччини в суботу, 20 серпня, повідомляють турецькі ЗМІ.

Шістнадцять людей, у тому числі працівники служби порятунку та журналісти, загинули, коли автобус врізався у у карету швидкої допомоги та автівки журналістів і рятувальників, які працювали на місці іншого ДТП біля міста Газіантеп, пише CNN Turk. Ще 20 осіб отримали поранення та отримали допомогу.

"Близько 10:45 сьогодні вранці тут розбився пасажирський автобус", - повідомив регіональний губернатор південно-східної провінції Газіантеп Давут Гюль, інформує ZN.ua.

Він розповів, що поки пожежна бригада, медиків та рятувальник реагували на аварію, інший автобус розбився майже на тому ж місці — він скотився на це місце аварії і зачепив рятувальників і поранених на землі.

Ще одна схожа автопригода трапилась у турецькій Мардіні. Як повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін, шістнадцять людей загинули, ще 29 отримали поранення внаслідок подвійної ДТП. При цьому вісім поранених перебувають у критичному стані, пише DailySabah.

Спочатку автомобіль з несправним гальмом перекинувся на трасі Тарсус – Адана – Газіантеп та спричинив ДТП. Невдовзі пасажирський автобус врізався у натовп та групу швидкого реагування, що прибула на місце події.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Зіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофиЗіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи
Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаромМолодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром
Введення акцизу на бензин та дизель не призведе до зростання цін – експертВведення акцизу на бензин та дизель не призведе до зростання цін – експерт
Ford може відкликати 1,7 млн автомобілів через проблеми з гальмамиFord може відкликати 1,7 млн автомобілів через проблеми з гальмами
Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігуЕксперти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії сталася масштабна ДТП: загинули 16 іноземців, фото і відеоУ Росії сталася масштабна ДТП: загинули 16 іноземців, фото і відео
У Туреччині вантажівка влетіла в натовп - багато загиблих: фото та відео моменту ДТПУ Туреччині вантажівка влетіла в натовп - багато загиблих: фото та відео моменту ДТП
Позашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ДТППозашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ДТП
Лобове зіткнення: молоді батьки загинули у страшній ДТП, за життя новонародженої крихітки борються лікаріЛобове зіткнення: молоді батьки загинули у страшній ДТП, за життя новонародженої крихітки борються лікарі
Військові ЗСУ не дочекалися понад 20 авто: подробиці шахрайської схемиВійськові ЗСУ не дочекалися понад 20 авто: подробиці шахрайської схеми
У Києві закриють виходи з двох станцій метро: які і чомуУ Києві закриють виходи з двох станцій метро: які і чому
Понад 1250 вантажівок очікують на в'їзд до Росії на латвійсько-російському кордоніПонад 1250 вантажівок очікують на в'їзд до Росії на латвійсько-російському кордоні
Від початку вторгнення “Укрзалізниця” евакуювала понад 300 тис. жителів Донеччини – КириленкоВід початку вторгнення “Укрзалізниця” евакуювала понад 300 тис. жителів Донеччини – Кириленко
Євросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідностіЄвросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності
Водій відсудив в інспекції з паркування понад 10 тис. грнВодій відсудив в інспекції з паркування понад 10 тис. грн
Последние новости
Подгружаем последние новости