Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром

Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром

У Києві хлопець на електросамокаті збив завідувача аптеки військового шпиталю на тротуарі. Чоловік помер через три дні в лікарні.

Про це УНН розповіла донька загиблого Наталія.

«Це сталося на тротуарі, на вулиці Лесі Українки, 12. Людина просто йшла з роботи, білий день, Київ. Молодий хлопець, якому 20 років на електросамокаті на швидкості збивав його з такою силою, що він через три дні помер в лікарні. До лікарів у нас жодних претензій. Вони робили все, що можливо.

Ми консультувалися з найкращими спеціалістами, але сила удару була на стільки сильна, що була така травма мозку, що лікарі просто дивувалися як це можливо. У нього була відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, множинні гематоми і масивні крововиливи в мозок», - розповіла Наталія.

Наталія додала, що інцидент стався у вівторок, 9 серпня.

За її словами, Микола помер на 67 році життя. Він працював завідувачем аптеки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

Донька додала, що її батько організовував постачання медикаментів, чим рятував постраждалих від війни.

«Військова аптека організовувала забезпечення ліками військових під час лікування поранених», - сказала Наталія

Окрім того, Наталія зазначила, що поліція відкрила провадження й хлопця викликали на допит.

швидка допомога

Повідомлялося, що трагічно обірвалося життя музиканта, який збирав гроші для українців, кадри.


Алексей Ионов, politeka.net





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