Suzuki випустила бюджетний хетчбек за 5000 доларів

В Індії почалися продажі одного з найбюджетніших хетчбеків у світі – Alto K10, який створило спільне підприємство Maruti Suzuki. У базовій комплектації він коштує лише близько 5000 доларів. Його прямим конкурентом є Renault Kwid.

Довжина Alto K10 складає 3530 мм, ширина – 1490 мм, висота – 1520 мм, а колісна база – 2380 мм. У цього маленького хетчбека, який побудований, до речі, на платформі Heartect, приємний дизайн і непоганий набір обладнання.

Покупцям Alto K10 пропонують в чотирьох комплектаціях - Std, LXi, VXi та VXi+. Під капотом у нього знаходиться трициліндровий 1,0 л бензиновий двигун потужністю 67 к.c. і 89 Нм крутного моменту, який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Топові комплектації VXi та VXi+ оснащуються 5-ступінчастою автоматизованою механічною коробкою передач.

У базовій комплектації Std є 13-дюймові сталеві колісні диски, дві подушки безпеки, системи ABS та EBD, задні датчики паркування та інше. У комплектації VXi є інформаційно-розважальна система з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, срібні акценти в салоні, аудіосистема з 4 динаміками та інше.

Звичайно, такий недорогий автомобіль міг би стати дуже популярним в Україні. Ось тільки чи випустять його на глобальний ринок – не відомо.

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