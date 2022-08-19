Suzuki випустила бюджетний хетчбек за 5000 доларів

В Індії почалися продажі одного з найбюджетніших хетчбеків у світі – Alto K10, який створило спільне підприємство Maruti Suzuki. У базовій комплектації він коштує лише близько 5000 доларів. Його прямим конкурентом є Renault Kwid.

Suzuki випустила бюджетний хетчбек за 5000 доларів

Довжина Alto K10 складає 3530 мм, ширина – 1490 мм, висота – 1520 мм, а колісна база – 2380 мм. У цього маленького хетчбека, який побудований, до речі, на платформі Heartect, приємний дизайн і непоганий набір обладнання.

Покупцям Alto K10 пропонують в чотирьох комплектаціях - Std, LXi, VXi та VXi+. Під капотом у нього знаходиться трициліндровий 1,0 л бензиновий двигун потужністю 67 к.c. і 89 Нм крутного моменту, який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Топові комплектації VXi та VXi+ оснащуються 5-ступінчастою автоматизованою механічною коробкою передач.

Suzuki випустила бюджетний хетчбек за 5000 доларів

У базовій комплектації Std є 13-дюймові сталеві колісні диски, дві подушки безпеки, системи ABS та EBD, задні датчики паркування та інше. У комплектації VXi є інформаційно-розважальна система з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, срібні акценти в салоні, аудіосистема з 4 динаміками та інше.

Звичайно, такий недорогий автомобіль міг би стати дуже популярним в Україні. Ось тільки чи випустять його на глобальний ринок – не відомо.

Suzuki випустила бюджетний хетчбек за 5000 доларів

Раніше повідомлялося, що Suzuki повертає до життя свій старий кросовер Suzuki Grand Vitara.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофиЗіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи
Ціни на вживані автомобілі в Україні знижуватимутьсяЦіни на вживані автомобілі в Україні знижуватимуться
У Мережі показали новий Ford EdgeУ Мережі показали новий Ford Edge
Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідуванняУкраїнські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідування
Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаромМолодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром
Блок рекламы


Похожие новости
"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото
Harley-Davidson випустила стильні мотоцикли з військовим дизайном: фото та характеристикиHarley-Davidson випустила стильні мотоцикли з військовим дизайном: фото та характеристики
В Україні може з'явитись новий бюджетний седан ChevroletВ Україні може з'явитись новий бюджетний седан Chevrolet
Шпигуни вперше показали новий Suzuki SwiftШпигуни вперше показали новий Suzuki Swift
Hyundai розробляє недорогий електричний хетчбекHyundai розробляє недорогий електричний хетчбек
Citroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларівCitroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларів
Suzuki показала абсолютно новий кросовер Suzuki Grand VitaraSuzuki показала абсолютно новий кросовер Suzuki Grand Vitara
Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларівСтартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів
В Україні може з'явитися кросовер Chevrolet за 14 тисяч доларівВ Україні може з'явитися кросовер Chevrolet за 14 тисяч доларів
Hyundai розробив бюджетний мінівен: як він виглядаєHyundai розробив бюджетний мінівен: як він виглядає
Последние новости
Подгружаем последние новости