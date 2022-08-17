У нових автомобілів Skoda буде величезний вертикальний дисплей

Компанія Skoda показала тизер салону нового концепту Skoda Vision 7S, що дебютує 30 серпня 2022 року. Його відмінна риса – величезний вертикальний центральний сенсорний екран.

Skoda Vision 7S Concept – це електромобіль на сім осіб з цікавим компонуванням (2+2+2 та дитяче крісло між першим та другим рядом сидінь). Це перший концепт, який показує новий підхід Skoda до дизайну.

До речі, нова мова дизайну чеського автогіганта називається "Modern Solid". Зважаючи на все, першим такий дизайн отримає Skoda Superb нового покоління, який з'явиться у продажу в 2023 році (у нього, як і раніше, будуть дві версії – ліфтбек та універсал).

Інтер'єр концепту Vision 7S має мінімалістичний, симетричний дизайн із широкою горизонтальною панеллю приладів. У режимі керування центральний сенсорний дисплей розташовується вертикально, щоб показувати всю актуальну інформацію.

Зверніть увагу на кермо. Воно майже прямокутної форми. У кермо вбудовані тактильні елементи управління. Під час стоянки кермо і панель приладів зрушуються вперед, а сидіння першого і другого ряду відсуваються назад - так водієві і пасажирам зручніше.

Офіційна прем'єра концепту Skoda Vision 7S відбудеться дуже скоро - 30 серпня 2022 року. Тоді ми з вами побачимо, який буде приблизно салон нових чеських автомобілів.

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