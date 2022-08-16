На Закарпатті митник брав хабарі за ввезення євроблях

У Закарпатській області правоохоронці затримали співробітника митного поста "Лужанка", який брав хабарі за безпроблемне ввезення в Україну автомобілів на іноземних номерах. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними досудового слідства, у ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що старший інспектор митного поста "Лужанка" причетний до злочинної схеми, пов'язаної із безпроблемним ввезенням в Україну автомобілів на іноземних номерах. Його затримали "на гарячому" під час отримання чергового хабара.

Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 149 000 гривень.

Слідчі за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовцем.). Покарання за цією статтею – від 5 до 10 років, з конфіскацією майна. Фігуранту вже повідомили про підозру у злочині. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській області правоохоронці викрили 5 співробітників митного посту "Мукачево" за участю у корупційній схемі розмитнення автомобілів на іноземних номерах.