Kia показала оновлений сіті-кар Kia Ray

Компанія Kia показала в Інтернеті на кількох фотографіях оновлений сіті-кар Kia Ray. Він продаватиметься як модель 2023 року випуску.

Довжина Kia Ray складає 3595 мм, ширина – 1595 мм, а висота – 1700 мм. Тобто він трохи вищий, ніж Kia Picanto, а в іншому у них розміри практично однакові.

Оновлений Ray отримав деякі зміни спереду (новий корпоративний логотип і нові фари), нові легкосплавні колісні диски (вони виглядають просто чудово!). У салоні змін також не дуже багато. Найголовніше нововведення в салоні – 4,2-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей на панелі приладів.

Взагалі приладова панель оновленого Ray виглядає не такою сучасною, як у нових моделей Kia. Але це цілком зрозуміло, адже Ray завжди був доступним сіті-каром.

Нагадаємо, Kia Ray – це електромобіль. Його серійне виробництво розпочалося у 2011 році. Він оснащується електромотором потужністю 68 к.c. та батареєю на 16,4 кВт/год. Запас ходу – 138 км. Оновлена версія збереже таку саму електричну силову установку.