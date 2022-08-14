Kia показала оновлений сіті-кар Kia Ray

Компанія Kia показала в Інтернеті на кількох фотографіях оновлений сіті-кар Kia Ray. Він продаватиметься як модель 2023 року випуску.

Kia показала оновлений сіті-кар Kia Ray

Довжина Kia Ray складає 3595 мм, ширина – 1595 мм, а висота – 1700 мм. Тобто він трохи вищий, ніж Kia Picanto, а в іншому у них розміри практично однакові.

Оновлений Ray отримав деякі зміни спереду (новий корпоративний логотип і нові фари), нові легкосплавні колісні диски (вони виглядають просто чудово!). У салоні змін також не дуже багато. Найголовніше нововведення в салоні – 4,2-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей на панелі приладів.

Kia показала оновлений сіті-кар Kia Ray

Взагалі приладова панель оновленого Ray виглядає не такою сучасною, як у нових моделей Kia. Але це цілком зрозуміло, адже Ray завжди був доступним сіті-каром.

Нагадаємо, Kia Ray – це електромобіль. Його серійне виробництво розпочалося у 2011 році. Він оснащується електромотором потужністю 68 к.c. та батареєю на 16,4 кВт/год. Запас ходу – 138 км. Оновлена версія збереже таку саму електричну силову установку.

Kia показала оновлений сіті-кар Kia Ray

Раніше стало відомо, що компанія Kia відкликає у США майже 250 тисяч дефектних Kia Optima.


Максимов Віталій, Тудей





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