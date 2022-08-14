Volkswagen Tiguan отримав найвищу оцінку за безпеку

У США Страховий інститут безпеки дорожнього руху надав рейтинг Top Safety Pick+ німецькому середньорозмірному кросоверу Volkswagen Tiguan. Це найвища оцінка інституту IIHS за безпеку транспортного засобу.

Volkswagen Tiguan отримав найвищу оцінку за безпеку

Зокрема йдеться про Volkswagen Tiguan 2022 модельного року. Він чудово пройшов усі основні категорії краш-тестів, такі як фронтальне зіткнення з нерухомою та рухомою перешкодою, бічний удар, наїзд ззаду.

Єдине невелике нарікання викликало кріплення дитячих крісел. Вони отримали оцінку "прийнятно" замість "добре". До речі, тестувалася в краш-тестах комплектація SEL із сидіннями зі шкірозамінника.

Потрібно зазначити, що інститут IIHS щороку на замовлення американських страхових компаній проводить краш-тести автомобілів, щоб визначити рівень їхньої безпеки. За результатами таких тестів уважно стежать покупці із різних країн світу.

Volkswagen Tiguan отримав найвищу оцінку за безпеку

З 2023 року IIHS оновить правила бічного краш-тесту (швидкість збільшиться, а таран стане важчим) і почне тестувати надійність систем запобігання наїзду на пішоходів у темну пору доби.

Нагадаємо, раніше автомобілі 2022 модельного року концерну Volkswagen Group отримали 8 нагород Top Safety Pick+ та 3 нагороди Top Safety Pick.

Раніше стало відомо, що Volkswagen може зняти з конвеєра легендарний Golf.


Максимов Віталій, Тудей





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