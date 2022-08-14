Volkswagen Tiguan отримав найвищу оцінку за безпеку

У США Страховий інститут безпеки дорожнього руху надав рейтинг Top Safety Pick+ німецькому середньорозмірному кросоверу Volkswagen Tiguan. Це найвища оцінка інституту IIHS за безпеку транспортного засобу.

Зокрема йдеться про Volkswagen Tiguan 2022 модельного року. Він чудово пройшов усі основні категорії краш-тестів, такі як фронтальне зіткнення з нерухомою та рухомою перешкодою, бічний удар, наїзд ззаду.

Єдине невелике нарікання викликало кріплення дитячих крісел. Вони отримали оцінку "прийнятно" замість "добре". До речі, тестувалася в краш-тестах комплектація SEL із сидіннями зі шкірозамінника.

Потрібно зазначити, що інститут IIHS щороку на замовлення американських страхових компаній проводить краш-тести автомобілів, щоб визначити рівень їхньої безпеки. За результатами таких тестів уважно стежать покупці із різних країн світу.

З 2023 року IIHS оновить правила бічного краш-тесту (швидкість збільшиться, а таран стане важчим) і почне тестувати надійність систем запобігання наїзду на пішоходів у темну пору доби.

Нагадаємо, раніше автомобілі 2022 модельного року концерну Volkswagen Group отримали 8 нагород Top Safety Pick+ та 3 нагороди Top Safety Pick.

Раніше стало відомо, що Volkswagen може зняти з конвеєра легендарний Golf.