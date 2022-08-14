Позашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ДТП

Позашляховик збив двох дітей на Полтавщині: кадри та подробиці жахливої ??ДТП

На Полтавщині позашляховик збив 12-річного велосипедиста, який перевозив 9-річного товариша.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, сталося зіткнення автомобіля “MITSUBISHI OUTLANDER”, під керуванням 28-річного місцевого водія, із велосипедом, під керуванням 12-річного хлопця, який перевозив 9-річного товариша. Унаслідок ДТП двоє дітей з травмами доставлені до Кобеляцької ЦРЛ.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.

“Закликаємо водіїв та пішоходів суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Також рекомендуємо батькам посилити контроль за дозвіллям дітей в період літніх канікул. З метою уникнення дитячого дорожньо-транспортного травматизму необхідно роз’яснювати дітям правила безпечної поведінки на дорогах та вулицях, не допускати виїзд малолітніх велосипедистів на проїжджу частину вулично-шляхової мережі. Пам’ятайте, що за життя і здоров’я дітей відповідальні дорослі”, – наголосили у поліції.


Алексей Ионов, politeka.net





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