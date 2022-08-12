Частина АЗС може зупинитись, а частина буде уникати сплати податків: експерт назвав ризики повернення оподаткування пального

В Україні планують повернути оподаткування пального, яке було скасовано з початком повномасштабної війни березні. Про те, чим може загрожувати ринку пального повернення податків йдеться у матеріалі директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна «Повернення податків на пальне: як зібрати та як не втратити».

«Головний ризик — несплата податків. І що вони вищі, то більша спокуса їх не платити. Податкова проблема гостро стояла й до війни. Зараз вона може стати ще актуальнішою: ринок пального скоротився на 40%, а кількість гравців зросла в рази», - йдеться в матеріалі.

За словами експерта, для роздрібного ринку це, зокрема, означає, що частина станцій буде змушена зупинитися. Без бою ніхто не здаватиметься, для підвищення конкурентоспроможності будуть застосовуватись усі засоби, а податкова оптимізація — традиційно один із найпоширеніших прийомів. Це може перекреслити всі розрахунки та сподівання держави на податкові надходження.

Наступною проблемою, на думку Сергія Куюна можуть стати міні-НПЗ.

«Паливні податки складаються з двох — акцизу та ПДВ. Адміністрування акцизу легше, бо він сплачується на кордоні та у місцях виробництва. Наразі основна потенційна проблема проглядається у міні-НПЗ, яким криза надала неабиякий виробничий стимул. Крім того, держава у березні дозволила використовувати палива стандартів Євро-3 та Євро-4, а «мінікі» виробляють пальне саме такої якості. На жаль, спрямувати цей нестандартний бізнес у легальне русло держава не змогла й до війни», - констатує експерт.

За його словами, полегшить вирішення цього завдання легалізація цих підприємств через допуск на ринок їхньої продукції, що фактично вже і відбулося.

«Та якщо несплата акцизу до війни оцінювалась у 5 млрд грн на рік, то втрати від несплати ПДВ обчислювалися мінімум двома десятками мільярдів гривень. Йдеться про торгівлю документами на пальне та зловживання в сфері касової дисципліни на АЗС. Треба дивитися правді в очі — проконтролювати тисячі АЗС та оптовиків зараз буде надскладним завданням», - додає експерт.

Тому, на думку Сергія Куюна, повернення 20-відсоткової ставки ПДВ на пальне є дуже ризикованим. Краще потенційний недобір за ПДВ компенсувати ставкою акцизу, який держава завжди збирала набагато краще.

«Ми ще ніколи не платили стільки податків, немає сенсу ризикувати», — цитує автор одного із власників мережі заправних станцій.

Багато чого про поточний стан податкового адміністрування мають сказати результати сплати податку на прибуток у другому кварталі 2022 року.

«Наповнення ринку відбувалося на тлі рекордних націнок не тільки на заправках, а й у гурті. Це мало хоча б частково компенсувати втрати бюджету від зниження акцизів і ПДВ», - резюмує експерт.