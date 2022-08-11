Названі кольори автомобілів, які подобаються українцям найбільше

В Україні з січня по липень 2022 року зареєстрували 142 000 сірих (срібних) автомобілів, повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС. Це найпопулярніший колір машин серед українців.

Потрібно відзначити, що сірий (срібний) колір, як і всі інші кольори кузова, має безліч відтінків. Зокрема, зараз існує близько 160 відтінків сірого – від елегантних темних тонів до світлих та спортивних покриттів.

На другому місці чорний колір – 88 671 автомобіль. Чорний – єдиний колір, який поєднується із будь-яким іншим. Як казав Генрі Форд, автомобіль може бути будь-якого кольору за умови, що він чорний.

На третьому місці білий колір – 55 650 автомобілів. Білий колір кузова теж має безліч різноманітних відтінків.

На четвертому місці синій колір - 45 604 автомобіля. Зараз налічується близько 180 відтінків синього кольору - від небесно-блакитного до темного. Відтінки синього виглядають елегантно та сучасно.

Тим часом, зараз через брак сировини автовиробники змушені обирати традиційно популярні покриття для автомобілів. Так змушує їх чинити економічний спад, який спостерігається у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, раніше в Україні водіям запропонували нову послугу онлайн.