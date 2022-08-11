2022-08-11
Українцям спростили перебування в ЄС: як використовувати права водія
У липні 2022 року громадянам України, які перебувають у країнах Європейського Союзу, спростили перебування - їм не доведеться змінювати українські посвідчення водія на європейські, інформує
Про це повідомила у Telegram прес-служба міністерства внутрішніх справ України.
Людям, які набули в ЄС статусу тимчасового захисту, офіційно дозволено:
- користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;
- користуватися посвідченнями водія старого зразка, оформленими кирилицею тепер можна без наявності завіреного перекладу або міжнародного посвідчення водія. Але все ж треба мати документ для підтвердження особи;
- користуватись виданими вперше на 2 роки українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії (чинними є посвідчення водія, які не були обмінені з початку 2022 року, всі інші – підлягають обміну на території України);
- отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.
Євген Устименко, Апостроф