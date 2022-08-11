Українцям спростили перебування в ЄС: як використовувати права водія

У липні 2022 року громадянам України, які перебувають у країнах Європейського Союзу, спростили перебування - їм не доведеться змінювати українські посвідчення водія на європейські, інформує Апостроф .

Про це повідомила у Telegram прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

Людям, які набули в ЄС статусу тимчасового захисту, офіційно дозволено: