Українцям спростили перебування в ЄС: як використовувати права водія

У липні 2022 року громадянам України, які перебувають у країнах Європейського Союзу, спростили перебування - їм не доведеться змінювати українські посвідчення водія на європейські, інформує Апостроф.

Про це повідомила у Telegram прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

Людям, які набули в ЄС статусу тимчасового захисту, офіційно дозволено:

  • користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;
  • користуватися посвідченнями водія старого зразка, оформленими кирилицею тепер можна без наявності завіреного перекладу або міжнародного посвідчення водія. Але все ж треба мати документ для підтвердження особи;
  • користуватись виданими вперше на 2 роки українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії (чинними є посвідчення водія, які не були обмінені з початку 2022 року, всі інші – підлягають обміну на території України);
  • отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.


Євген Устименко, Апостроф





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