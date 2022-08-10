Експерти попередили, що в Україні можуть подорожчати б/в автомобілі

В Україні можуть подорожчати б/в автомобілі найпопулярніших цінових категорій 1000-3000 і 3000-6000 доларів. Про це попередили аналітики Інституту досліджень авторинку.

Експерти зазначають, що в Україні вже існує дефіцит автомобілів, а надалі скорочуватиметься активність на ринку, оскільки різко знизилося ввезення євроблях з-за кордону. Крім того, ввозити в Україну автомобілі на іноземних номерах за чинними митними ставками і за існуючого курсу валют є економічно невигідним.

В результаті через перераховані вище фактори в нашій країні, вважають аналітики Інституту досліджень авторинку, можуть подорожчати б/в автомобілі найпопулярніших цінових категорій. Йдеться про бюджетні машини.

Який вихід? Експерти вважають, що потрібно провести комплексну реформу системи розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Наприклад, пропонується якнайшвидше ввести розмитнення через мобільний додаток "Дія". Це дозволить зробити розмитнення швидшим, простішим і доступнішим. До того ж, митники будуть виведені з процесу розмитнення автомобілів, що знизить корупцію.

Нагадаємо, в Україні з початку квітня до 30 червня 2022 року діяло безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Українці встигли безкоштовно розмитнити майже 240 000 машин.

Раніше українських водіїв попередили про те, що на АЗС буде більше низькоякісного палива.