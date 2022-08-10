Німецький авіаперевізник скасував всі рейси в Україну та Росію до квітня

Компанія припинила польоти в Україну ще 21 лютого.

Німецький авіаперевізник скасував всі рейси в Україну та Росію до квітня
© vgorode.ua/

Найбільша авіакомпанія Європи німецька Lufthansa заявила, що не використовуватиме російський повітряний простір щонайменше до 25 березня 2023 року через поточну нормативну ситуацію.

«З цієї причини всі рейси Lufthansa до Росії та з Росії на цей період мають бути скасовані», - йдеться в повідомленні компанії.

Також всі авіакомпанії Lufthansa Group припиняють до 25 березня 2023 року включно польоти в та з України, оскільки повітряний простір над країною закрито, а польоти цивільної авіації не здійснюються.

«Lufthansa Group продовжує уважно стежити за ситуацією та підтримує тісний контакт з національними та міжнародними органами влади. Компанія ухвалить рішення щодо подальших рейсів пізніше», - зазначили в компанії-авіаперевізнику.


Ірина Знась, ZN.ua





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