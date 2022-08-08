В Україні подорожчав Renault Duster

В Україні за останній місяць помітно подорожчав бюджетний кросовер Renault Duster, свідчить сайт українського офісу компанії Renault. Це пов'язано, мабуть, із збільшенням офіційного курсу долара.

В Україні подорожчав Renault Duster

Так, якщо 4 липня 2022 року Renault Duster у базовій комплектації Life з 1,6 л бензиновим двигуном (115 к.с.) та з 5-ступінчастою механічною коробкою передач коштував 528 400 гривень, то зараз, 8 серпня, - 581 300 гривень. Така ж версія, але з повним приводом та з 6-ступінчастою механічною коробкою передач на початку липня коштувала 586 300 гривень, а на початку серпня – 645 000 гривень.

Комплектація Zen з 1,6 л бензиновим двигуном (115 к.с.) та з 5-ступінчастою механічною коробкою передач коштувала в липні 542 200 гривень, а на початку серпня – 596 500 гривень. Така ж комплектація, але з повним приводом та з 6-ступінчастою "механікою" на початку липня коштувала 610 200 гривень, а зараз – 671 300 гривень.

Duster з 1,5 л дизельним двигуном та з 6-ступінчастою "механікою" на початку липня коштував від 591 800 гривень, а на початку серпня – від 651 100 гривень.

В Україні подорожчав Renault Duster

Із чим пов'язане підвищення цін – Renault не повідомляє. Швидше за все це сталося через те, що 21 липня Нацбанк України на 25% збільшив офіційний курс долара. Ціни підвищили й інші автовиробники.

Нагадаємо, раніше експерт повідомив, що в Україні вже у серпні можуть повернути акциз та ПДВ на паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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