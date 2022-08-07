Українські АЗС скорегували ціни на газ: скільки тепер коштує заправити авто з ГБО

Абсолютно всі АЗС протягом тижня, що минає, скорегували вартість блакитного пального в бік зменшення.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», інформує ТСН з посиланням на Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,71 грн/л і 1,25 грн/л, до 28,49 і 28,48 грн/л відповідно. У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

Крім того, на 0,3-4 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. За даними «А-95», в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.