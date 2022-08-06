Укрзалізниця запровадила новий спосіб оплати квитків

"Укрзалізниця" додала оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay. Про це пише пресслужба "Укрзалізниці" .

Наразі такий спосіб оплати доступний 264 тисячам українців, які є зареєстрованими користувачами чат-бота.

Водночас Apple Messages доступний для користувачів та бізнесів в усьому світі на 1,65 млрд пристроїв Apple та інтегрований із додатком "Повідомлення", а також з нативними функціями й сервісами iOS .

Для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку "Повідомлення" на сайті Укрзалізниці. Миттєво відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.

Після придбання квитка, його можна додати до гаманця Apple Passkit. Також у чат-боті доступна служба підтримки.

Проєкт реалізований на базі технології Corezoid Process Engine спільно з компанією Middleware (США) за підтримки платіжного партнера – Visa. Corezoid сертифікований компанією Apple як Messages Service Provider (MSP) для реєстрації бізнесів в Apple Messages для бізнесу.

Окрім Apple Messages, бот-платформа Corezoid підтримує роботу з Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events та будь-якими іншими платформами з відкритими API, інформує ZN.ua .