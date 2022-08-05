Українські АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує паливо

У зв’язку з повномасштабною російською збройною агресією проти України спостерігається дефіцит бензину — на автозаправках країни збираються черги з транспорту, ціни на пальне перебувають у постійному русі.

Які середні ціни пального на популярних українських заправках, за даними auto.ria, повідомляє «Апостроф» .

У таблиці знизу представлені усереднені ціни заправок по всій Україні та можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.

Бензин А-95. Вартість на АЗС коливається від 48 до 53 грн. за літр. Найдорожче «95-ий» відпускають на мережі АЗС «Автотранс» (52.97 грн/л), а дешевше — на мережі АЗС «Укр-Петроль» (48,50 грн/л).

Дизельне паливо. На більшості АЗС можна придбати дизельне паливо. За найдорожчою ціною його можна купити на АЗС мереж «ОККО», «WOG», «Нафток» та «Маркет» (56 грн/л), за найдешевшою — на АЗС мережі «Укр-Пертоль» (52.90 грн/л) .

Автогаз. Вартість автогазу на більшій частині АЗС коливається від 27 до 29 гривень за літр. Найдорожча ціна – на АЗС мережі UPG (29.20 грн/л).

Бензин преміум-класу А-95+. Його можна купити на автозаправках «ОККО» за 52 грн/л.

Бензин А-92. Бензин цієї серії можна придбати на АЗС мереж «Авіас» (48 грн/л), «БРСМ-Нафта» (50 грн/л), «Chipo» (51,20 грн/л).