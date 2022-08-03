Шахраї придумали новий спосіб автопідстави

Кожен водій знає про таку злочинну схему на дорогах як автопідстава. Тепер потрібно бути готовим до її нової версії – автопідстава з непомітним гальмуванням.

Суть цієї злочинної схеми полягає в тому, що зловмисник на ділянці дороги з невеликою швидкістю руху різко гальмує, використовуючи ручне гальмо. У цьому разі стоп-сигнали не спрацьовують. В результаті водій в'їжджає у підставний автомобіль.

Після цього шахрай вимагає розібратися на місці та виплатити йому грошову компенсацію. Деякі водії погоджуються, іноді просто, щоб не гаяти часу, і передають зловмисникам гроші.

Але якщо водій відмовляється і пропонує викликати поліцію, щоб офіційно оформити ДТП, і при цьому ще фотографує місце події та самих "постраждалих", то зазвичай залишають його у спокої. У цьому випадку шахраї зазвичай швидко зникають.

Раніше зловмисники вигадали ще один спосіб автопідстави – на парковці. Жертві показують відео зі стоянки, у яке попередньо внесли зміни. У відео показують, як автомобіль жертви "чіркає" машину, що стоїть на парковці, і їде, хоча насправді цього не було. У жертви вимагають грошей на ремонт, інакше погрожуючи повідомити поліцію.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, які найпопулярніші види автопідстав в Україні.