Ринок нових авто в Україні: названо найпопулярніші марки у липні

У липні в Україні було куплено майже 4 тисячі нових авто, що на 28% більше, ніж у червні. Найпопулярнішою маркою стала Toyota, яку обрали 15% від усіх покупців в Україні.

Такі дані наводить AUTO-Consulting, інформує Апостроф.

Друге місце посідає Volkswagen. Третя позиція рейтингу дісталася Chery. Китайський бренд скористався пільговим розмитненням і встиг ввезти значну кількість автомобілів. Це вплинуло на рейтинг моделей на українському ринку.

У липні найпопулярнішим авто в Україні став Chery Tiggo 4. Йому вдалося обійти навіть Toyota RAV4.

Водночас зросли й продажі преміальних брендів. У ТОП-10 липня потрапили відразу три представники цього сегменту: BMW, Mercedes-Benz та Lexus.


Олена Руденко, Апостроф





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