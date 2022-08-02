Ринок нових авто в Україні: названо найпопулярніші марки у липні

У липні в Україні було куплено майже 4 тисячі нових авто, що на 28% більше, ніж у червні. Найпопулярнішою маркою стала Toyota, яку обрали 15% від усіх покупців в Україні.

Такі дані наводить AUTO-Consulting, інформує Апостроф .

Друге місце посідає Volkswagen. Третя позиція рейтингу дісталася Chery. Китайський бренд скористався пільговим розмитненням і встиг ввезти значну кількість автомобілів. Це вплинуло на рейтинг моделей на українському ринку.

У липні найпопулярнішим авто в Україні став Chery Tiggo 4. Йому вдалося обійти навіть Toyota RAV4.

Водночас зросли й продажі преміальних брендів. У ТОП-10 липня потрапили відразу три представники цього сегменту: BMW, Mercedes-Benz та Lexus.