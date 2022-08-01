В Україні може з'явитись новий бюджетний седан Chevrolet

В Узбекистані компанія UzAuto Motors розпочала тестове виробництво бюджетних седанів Chevrolet Onix. Вони можуть з'явитися і в Україні, оскільки узбецькі автомобілі Chevrolet продають на українському ринку.

В Україні може з'явитись новий бюджетний седан Chevrolet

Chevrolet Onix відноситься до В-сегменту. Його випускають із 2012 року в Бразилії на заводі американського концерну General Motors. З 2023 року серійне виробництво цієї моделі розпочнеться в Узбекистані.

Цей седан оснащується 1,3 л двигуном потужністю 114 к.с. За чутками, в Узбекистані він отримає 1,5 л двигун потужністю 140 к.с., який працює разом з 6-ступінчастою механічною або 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Onix відноситься до бюджетних моделей, але скільки він коштуватиме на азіатському та європейському континентах – ще не відомо.

В Україні може з'явитись новий бюджетний седан Chevrolet

Нагадаємо, в Україні в 2021 році відновився продаж автомобілів Chevrolet, зроблених в Узбекистані. Українцям зараз пропонують три моделі цього американського бренду – Chevrolet Spark, Nexia та Cobalt.

Chevrolet Spark (1,25 л двигун потужністю 85 к.с.) коштує від 377 900 гривень, Nexia – від 400 000 гривень (1,5 л двигун потужністю 106 к.с.), а Cobalt – від 405 000 гривень (1 , 5 л двигун потужністю 106 к.с.).

В Україні може з'явитись новий бюджетний седан Chevrolet

Раніше стало відомо, що в Україні може з'явитися компактний кросовер Chevrolet Tracker за 14 тисяч доларів.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Біля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомоБіля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомо
У Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд в потягах до 1 євроУ Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд в потягах до 1 євро
Платні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗПлатні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗ
Автогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літрАвтогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літр
Citroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларівCitroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларів
Блок рекламы


Похожие новости
Шпигуни вперше показали новий Suzuki SwiftШпигуни вперше показали новий Suzuki Swift
Найдешевший – автогаз: скільки коштує паливо в УкраїніНайдешевший – автогаз: скільки коштує паливо в Україні
В Україні АЗС змінили ціни на автогаз: яка тепер його вартістьВ Україні АЗС змінили ціни на автогаз: яка тепер його вартість
В Україні відновлять міжнародні авіарейси з однієї з областей: чому це можливо навіть в умовах закритого небаВ Україні відновлять міжнародні авіарейси з однієї з областей: чому це можливо навіть в умовах закритого неба
Чи буде в Україні нова паливна криза: думка експертаЧи буде в Україні нова паливна криза: думка експерта
В Україні впали ціни на вживані авто: як змінилася вартість популярних моделейВ Україні впали ціни на вживані авто: як змінилася вартість популярних моделей
Експерти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобіліЕксперти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобілі
ТОП-5 найбільш надійних п'ятирічних седанівТОП-5 найбільш надійних п'ятирічних седанів
В Україні знову почали продавати нові автомобілі MitsubishiВ Україні знову почали продавати нові автомобілі Mitsubishi
В Україні почалися продажі нового кросовера Volkswagen T-RocВ Україні почалися продажі нового кросовера Volkswagen T-Roc
Последние новости
Подгружаем последние новости