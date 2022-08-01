В Україні може з'явитись новий бюджетний седан Chevrolet

В Узбекистані компанія UzAuto Motors розпочала тестове виробництво бюджетних седанів Chevrolet Onix. Вони можуть з'явитися і в Україні, оскільки узбецькі автомобілі Chevrolet продають на українському ринку.

Chevrolet Onix відноситься до В-сегменту. Його випускають із 2012 року в Бразилії на заводі американського концерну General Motors. З 2023 року серійне виробництво цієї моделі розпочнеться в Узбекистані.

Цей седан оснащується 1,3 л двигуном потужністю 114 к.с. За чутками, в Узбекистані він отримає 1,5 л двигун потужністю 140 к.с., який працює разом з 6-ступінчастою механічною або 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Onix відноситься до бюджетних моделей, але скільки він коштуватиме на азіатському та європейському континентах – ще не відомо.

Нагадаємо, в Україні в 2021 році відновився продаж автомобілів Chevrolet, зроблених в Узбекистані. Українцям зараз пропонують три моделі цього американського бренду – Chevrolet Spark, Nexia та Cobalt.

Chevrolet Spark (1,25 л двигун потужністю 85 к.с.) коштує від 377 900 гривень, Nexia – від 400 000 гривень (1,5 л двигун потужністю 106 к.с.), а Cobalt – від 405 000 гривень (1 , 5 л двигун потужністю 106 к.с.).

Раніше стало відомо, що в Україні може з'явитися компактний кросовер Chevrolet Tracker за 14 тисяч доларів.