Найдешевший – автогаз: скільки коштує паливо в Україні

Останній тиждень ціни на бензин та дизельне пальне майже не змінюються, однак вартість автогазу зменшилась за п’ять днів на 1 грн.

Зокрема, середня вартість бензину А-95 стартує від 49,50 грн за літр, однак літр А-92 можна придбати щонайменше за 49 грн, пишуть «Факти.Life».

Ціни на дизельне пальне в Україні розпочинаються від 54 до 57,90 грн за один літр. Ще тиждень тому вартість автогазу перебувала на рівні 30,3 грн за літр, а нещодавно впала до 29,3 грн за літр.

Цінники на бензин, дизель та автогаз коливаються, залежно від областей України. Зокрема, найдешевше паливо можна придбати у Львівській, Київській, Одеській та Чернівецьких областях.

Найдорожче ж паливо для автомобіля коштує у Вінницькій, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях.





Интересные новости
Біля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомоБіля берегів Одещини судно підірвалося на міні: кадри НП і що відомо
У Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд в потягах до 1 євроУ Німеччині запропонували зменшити плату за проїзд в потягах до 1 євро
Платні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗПлатні номерні знаки тепер можна встановити на всі ТЗ
Автогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літрАвтогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літр
Citroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларівCitroen почав продавати “народний“ кросовер за 6800 доларів
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні АЗС змінили ціни на автогаз: яка тепер його вартістьВ Україні АЗС змінили ціни на автогаз: яка тепер його вартість
В Україні відновлять міжнародні авіарейси з однієї з областей: чому це можливо навіть в умовах закритого небаВ Україні відновлять міжнародні авіарейси з однієї з областей: чому це можливо навіть в умовах закритого неба
Чи буде в Україні нова паливна криза: думка експертаЧи буде в Україні нова паливна криза: думка експерта
АЗС обновили цены на бензин, дизтопливо и автогаз по всей УкраинеАЗС обновили цены на бензин, дизтопливо и автогаз по всей Украине
В Україні впали ціни на вживані авто: як змінилася вартість популярних моделейВ Україні впали ціни на вживані авто: як змінилася вартість популярних моделей
Експерти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобіліЕксперти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобілі
На АЗС змінилася вартість автогазу - скільки платитимуть водіїНа АЗС змінилася вартість автогазу - скільки платитимуть водії
В Україні знову почали продавати нові автомобілі MitsubishiВ Україні знову почали продавати нові автомобілі Mitsubishi
В Україні почалися продажі нового кросовера Volkswagen T-RocВ Україні почалися продажі нового кросовера Volkswagen T-Roc
Автогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літрАвтогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літр
Последние новости
Подгружаем последние новости