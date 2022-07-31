В Україні АЗС змінили ціни на автогаз: яка тепер його вартість

Майже всі мережі протягом тижня змінили ціни на блакитне пальне в бік зменшення.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 1,17 грн/л – до 29,22 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», передає ТСН.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,55 грн/л і 1,36 грн/л, до 29,20 і 29,73 грн/л відповідно. У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 2,53 грн/л, до 29,08 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — на 1,55 грн/л, до 28,55 грн/л.

Крім того, на 0,3-2,2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

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Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.





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