Безкоштовного розмитнення автомобілів більше не буде – Гетманцев

В Україні більше не буде безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Таку заяву зробив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, Кабмін у квітні 2022 року запровадив безкоштовне розмитнення автомобілів для того, щоб українці могли купити собі транспортні засоби замість знищених під час війни з російськими окупантами. Однак цією пільгою скористалися перекупники, які безкоштовно розмитнили дуже багато автомобілів. Крім того, цією пільгою скористалися люди із заощадженнями. Саме через це уряд відмовився від безкоштовного розмитнення євроблях.

Нагадаємо, в Україні з початку квітня до 30 червня 2022 року можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземній реєстрації. Очікувалося, що ця пільга діятиме до кінця воєнного стану. Однак у червні Кабмін несподівано її скасував, а народні депутати Верховної Ради підтримали це рішення.

Усього за три місяці в нашій країні безкоштовно розмитнили майже 270 тисяч автомобілів. Багато хто не встиг скористатися цією пільгою.

У Верховній Раді вже зареєстровано кілька законопроектів, які пропонують знову вести безкоштовне розмитнення машин, але з деякими застереженнями.