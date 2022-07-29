Лобове зіткнення: молоді батьки загинули у страшній ДТП, за життя новонародженої крихітки борються лікарі

Лобове зіткнення: молоді батьки загинули у страшній ДТП, за життя новонародженої крихітки борються лікарі

Відомо, що пара їхала до батьків допомагати по господарству, наразі двоє дітей залишилися сиротами.

На Рівненщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули молоді батьки 26-річний Роман Рункевич та його дружина 27-річна Світлана. Двоє дітей – 3-річна Аліса та двотижневе новонароджене маля залишилися сиротами.

Аварія сталася на трасі у селі Яринівка. На закругленій ділянці дороги 26-річний водій автомобіля Peugeot Partner не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з бусом Volkswagen LT під керуванням 25-річного жителя Рівного.

Внаслідок лобового зіткнення молоді батьки загинули на місці, машину від удару сильно пом'яло, без шансу вижити. Їхні доньки – новонароджена, якій виповнилося лише два тижні, та трирічна – з різними травмами госпіталізовані до Рівненської обласної дитячої лікарні. За життя молодшої зараз борються лікарі, вона у комі у тяжкому стані.

"Досудове розслідування розпочато за ч.3 ст. 286 КК України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей", - повідомили у поліції Рівненщини.


Галина Струс, politeka.net





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