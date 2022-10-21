Як продовжити життя будь-якому кросоверу – поради експертів

Кросовери більш надійні, ніж звичайні легкові автомобілі, адже вони призначені у тому числі для поїздок бездоріжжям (нехай навіть по легкому). Але кросовери часто швидше зношуються, аніж легкові автомобілі. Експерти журналу "За кермом" розповіли, як продовжити життя паркетнику.

Як продовжити життя будь-якому кросоверу – поради експертів

По-перше, заливайте високоякісне моторне мастило і міняйте його частіше

Чому? Тому що у кросовера навантаження на двигун більше, ніж у легкового автомобіля, адже він важчий, його двигун обертає повнопривідну трансмісію та громіздкіші колеса, він їздить бездоріжжям.

По-друге, заливайте високооктанове паливо

В умовах війни в Україні знизилася якість палива. Тим не менш, для кросоверів потрібне високооктанове паливо. Тому експерти рекомендують заправляти вседорожні автомобілі лише на перевірених АЗС, які стежать за якістю палива.

Крім того, якщо інструкція допускає використання кількох видів палива, потрібно заливати основне рекомендоване (у нього більш високе октанове число).

По-третє, частіше промивайте радіатори

У сільській місцевості бруд швидко заліплює радіатори охолодження двигуна та коробки передач кросовера, що може спричинити перегрів. Тому власникам таких машин потрібно частіше промивати радіатори.

Як продовжити життя будь-якому кросоверу – поради експертів

По-четверте, частіше міняйте мастило у коробці передач

Так як у сільській місцевості через часті пробуксовки і перегрівання робоча рідина в автоматичній коробці передач або варіаторі старіє швидше, то її треба частіше міняти. Експерти рекомендують робити це приблизно кожні 45 000 км. пробігу.

По-п'яте, уважно оглядайте кузов та ходову

За містом на бездоріжжі кузов кросовера зазнає підвищених навантажень, через місця контактного зварювання проникає волога, що викликає корозію. Тому стан кузова таких вседорожніх машин слід перевіряти частіше.

Крім того, потрібно уважно оглядати ходову, так як, наприклад, камені можуть пошкодити пильовики кульових опор.

Нагадаємо, раніше експерти назвали ТОП-5 кросоверів, які не ламаються після 300 тисяч км пробігу.


Максимов Віталій, Тудей





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