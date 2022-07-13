Suzuki повертає до життя свій старий кросовер

Компанія Suzuki найближчим часом покаже новий кросовер Suzuki Grand Vitara. Ця новинка розроблена в Індії компанією Maruti Suzuki.

Suzuki повертає до життя свій старий кросовер

Компанія Suzuki з 1997 до 2017 року випускала Grand Vitara. Це була подовжена версія стандартної Suzuki Vitara. Усього було випущено два покоління цієї моделі. У 2017 році її зняли з конвеєра.

Тепер незабаром з'явиться Suzuki Grand Vitara третього покоління. Зрозуміло, це буде абсолютно нова модель. Компанія Suzuki створила її разом із Toyota. Нова Grand Vitara побудована на тій самій платформі, що і кросовер Toyota Urban Cruiser Hyryder, представлений лише кілька днів тому.

Під капотом у цієї новинки знаходиться 1,5 л бензиновий двигун компанії Toyota з 48-вольтовим стартер-генератором або гібридною установкою. Коробка передач – 5-ступінчаста механічна або 6-ступінчаста автоматична.

Suzuki повертає до життя свій старий кросовер

Вже в базовій комплектації буде, мабуть, інформаційно-розважальна система з 9-дюмовим сенсорним дисплеєм, камера кругового огляду, проекційний дисплей та інше обладнання.

Офіційна прем'єра нового Suzuki Grand Vitara відбудеться вже до кінця місяця. У продажу він, мабуть, з'явиться 2023 року.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найнадійніші кросовери та позашляховики.


Максимов Віталій, Тудей





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