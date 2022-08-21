У Росії сталася масштабна ДТП: загинули 16 іноземців, фото і відео

У неділю, 21 серпня, в Ульяновській області РФ сталася страшна аварія за участю мікроавтобуса та двох вантажівок. Загинуло 16 осіб, які є іноземними громадянами, інформує Апостроф.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Близько 14 години на трасі М5-”Урал” у Миколаївському районі між селищами Новоспаське та Миколаївка водій вантажівки виїхав на зустрічну і зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, у якому було 18 пасажирів, усі вони – громадяни Казахстану. Таким чином мікроавтобус виявився затиснутий між двома вантажівками.

“Жахлива ДТП у Миколаївському районі. Нині на місці працюють екстрені служби. Доручив надати всю необхідну медичну допомогу та розібратися в причинах того, що сталося”, – написав у соціальних мережах губернатор Олексій Руських.

Наразі відомо про 16 загиблих внаслідок ДТП. У тяжкому стані перебувають 3 особи, їх готуються перевести до обласного спеціалізованого травмоцентру в Ульяновську.


Маргарита Лепс, Апостроф





Интересные новости
Зіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофиЗіткнулися два літаки, є жертви: з'явилися кадри з місця авіакатастрофи
Молодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаромМолодик на самокаті збив завідувача аптеки військового госпіталю, той не вижив: їхав тротуаром
Введення акцизу на бензин та дизель не призведе до зростання цін – експертВведення акцизу на бензин та дизель не призведе до зростання цін – експерт
Ford може відкликати 1,7 млн автомобілів через проблеми з гальмамиFord може відкликати 1,7 млн автомобілів через проблеми з гальмами
Експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігуЕксперти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні до Дня незалежності показали раритетний "Запорожець": фото та відеоВ Україні до Дня незалежності показали раритетний "Запорожець": фото та відео
Понад 30 людей загинули в двох ДТП в ТуреччиніПонад 30 людей загинули в двох ДТП в Туреччині
У Туреччині вантажівка влетіла в натовп - багато загиблих: фото та відео моменту ДТПУ Туреччині вантажівка влетіла в натовп - багато загиблих: фото та відео моменту ДТП
"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото"Коник-горбоконик" за 16 тисяч євро: у Македонії випускатимуть компактний хетчбек, фото
Porsche готує в серію новий 911: у мережу потрапили шпигунські фото "зарядженої" моделіPorsche готує в серію новий 911: у мережу потрапили шпигунські фото "зарядженої" моделі
Китайці створили безпілотного прибиральника вулиць: фото та відео незвичайного робота-автобусаКитайці створили безпілотного прибиральника вулиць: фото та відео незвичайного робота-автобуса
Harley-Davidson випустила стильні мотоцикли з військовим дизайном: фото та характеристикиHarley-Davidson випустила стильні мотоцикли з військовим дизайном: фото та характеристики
На черзі – побутова техніка: у Росії Lada Vesta продають за ціною крутих іномарокНа черзі – побутова техніка: у Росії Lada Vesta продають за ціною крутих іномарок
Український умілець створив плаваючий трактор для риболовлі: відео диво-винаходуУкраїнський умілець створив плаваючий трактор для риболовлі: відео диво-винаходу
У Києві "засвітилася" перша та єдина в країні Ferrari F8 Tributo: фотоУ Києві "засвітилася" перша та єдина в країні Ferrari F8 Tributo: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости