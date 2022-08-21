У Росії сталася масштабна ДТП: загинули 16 іноземців, фото і відео

У неділю, 21 серпня, в Ульяновській області РФ сталася страшна аварія за участю мікроавтобуса та двох вантажівок. Загинуло 16 осіб, які є іноземними громадянами, інформує Апостроф .

Про це пишуть російські ЗМІ.

Близько 14 години на трасі М5-”Урал” у Миколаївському районі між селищами Новоспаське та Миколаївка водій вантажівки виїхав на зустрічну і зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, у якому було 18 пасажирів, усі вони – громадяни Казахстану. Таким чином мікроавтобус виявився затиснутий між двома вантажівками.

“Жахлива ДТП у Миколаївському районі. Нині на місці працюють екстрені служби. Доручив надати всю необхідну медичну допомогу та розібратися в причинах того, що сталося”, – написав у соціальних мережах губернатор Олексій Руських.

Наразі відомо про 16 загиблих внаслідок ДТП. У тяжкому стані перебувають 3 особи, їх готуються перевести до обласного спеціалізованого травмоцентру в Ульяновську.