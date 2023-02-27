Біля берегів Італії загинули 60 мігрантів - ЗМІ

На судні було дві сотні людей.

Біля берегів Італії загинули 60 мігрантів - ЗМІ

В Італії щонайменше 59 мігрантів загинули після того, як човен із ними затонув біля узбережжя Кротоне в Калабрії на півдні Італії. Про це розповідає мер Кротоні Вінченцо Віче.

За повідомленням місцевого інформаційного агентства AGI, серед загиблих могла бути дитина, якій було лише кілька місяців.

Інформація про кількість людей на човні варіюється від понад сотні до двохсот людей.

Рятувальні роботи ускладнювалися штормовою погодою на морі. За даними берегової охорони, врятовано близько 80 людей.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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