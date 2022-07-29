Ford представить Mustang 7-го покоління на автосалоні в Детройті: як виглядає приголомшливе авто

Компанія Ford розкрила дату показу нового, сьомого, покоління Ford Mustang - дебют відбудеться 14 вересня на автосалоні в Детройті. У мережі з'явилися шпигунські фото прототипу авто, інформує Апостроф.

Про це повідомив генеральний директор Ford Джим Фарлі у Twitter.

"З радістю підтверджую, що ми представимо абсолютно нове сьоме покоління FordMustang 14 вересня на автосалоні в Детройті. Це приголомшлива машина, і я радий поділитися нею зі світом! SaveTheManuals", - йдеться у дописі.

Як пише профільне видання Сarscoops, відео, яке супроводжує твіт, розкриває дві речі щодо Mustang сьомого покоління. Перша - пропонуватиметься V8, оскільки чутно фоновий шум відео. Друга - механічна коробка передач, яку можна побачити як літеру "О" в графіці "7-го покоління" на відео та у хештегові тексту.

Фотографи змогли схопити "на приціл" прототип авто, але дизайн все одно поки що - таємниця. Очевидно, що стиль буде більш різким і сучасним. Інтер’єр виглядає сучаснішим та висококласним, з великою цифровою панеллю приладів, яка переходить у абсолютно нову інформаційно-розважальну систему, авто має більш преміальне оздоблення і комутаційне обладнання.

Виробництво нового Mustang почнеться у 2023 році, у продаж надійде того ж року як модель 2024 року. Джерела вважають, що новий Mustang продовжить свою поточну лінійку двигунів і збільшить потужність.

Примітно, що Mustang, швидше за все, стане першим, хто отримає електрифікацію, а автовиробник підтвердив гібридний варіант ще в 2018 році.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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