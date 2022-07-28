Експерти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобілі

Експерти Інституту досліджень авторинку у новому звіті розповіли, що буде далі в Україні з цінами на автомобілі. При цьому вони уточнили, що під час війни ситуація може швидко змінюватись.

Експерти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобілі

По-перше, через збільшення офіційного курсу долара купівельна спроможність українців знизиться. Це призведе до того, що вони ще більше купуватимуть дешеві автомобілі. Експерти кажуть, що частіше купуватимуть автомобілі за ціною 3000-4000 доларів. Зараз – 4000-5000 доларів.

По-друге, деякі українці й надалі під тиском обставин продаватимуть свої автомобілі за зниженою ціною. Але таких випадків поменшає.

По-третє, продовжиться високий попит на дешеві автомобілі у ціновому сегменті 1000-3000 доларів. Через це зниження цін на такі машини не буде.

Експерти розповіли, що буде в Україні із цінами на автомобілі

По-четверте, ціни на автомобілі в ціновому сегменті від 7000 доларів не знижуватимуться, а в ціновому сегменті від 10 000 доларів машини взагалі можуть подорожчати. Причин кілька. Це зниження імпорту, збільшення цін у Європі, підвищення рівня ставок на страхових аукціонах у США, збільшення вартості доставки.

По-п'яте, буде складно продати автомобілі, які витрачають багато палива. Причини полягають у високих цінах на паливо та в тому, що власники таких машин не будуть готові знижувати ціни.

Раніше українських водіїв попередили про нову аферу із паливом.


Максимов Віталій, Тудей





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